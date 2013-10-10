В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

В программе:
- выставка животных Сумского общества защиты животных, которые ищут дом! Собачки и котики разных возрастов, несомненно для каждого найдётся свой друг!
- развлекательная программа («Труля-ля-та», ZUMBA , аквагрим для детей);
- благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на содержание Центра передержки;
- консультации ветеринарного врача и кинолога;
- сбор помощи бездомным животным (продукты, вещи, миски, амуниция, лекарства).
Приходите и приводите знакомых! Вход бесплатный.
Оргвопросы по телефону 0503071855.
В воскресенье, 24 сентября, в городском парке им. И. Кожедуба пройдет фестиваль «Друг из приюта», где бездомные животные будут ждать...
24 сентября в парке им. И. Кожедуба в 12:00 пройдет фестиваль «Друг из приюта», где бездомные животные будут ждать своих...
Фестиваль «Друг из приюта» состоялся в Сумах. В нем приняли участие тридцать беспородных собак из общества защиты животных....
В субботу, 2 ноября, на территории Центра передержки бездомных животных Сумское общество защиты животных организует субботник.... 5
Сумское общество защиты животных просит помочь своим питомцам овощами.... 5