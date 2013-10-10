Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:44238

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00.

В программе:

- выставка животных Сумского общества защиты животных, которые ищут дом! Собачки и котики разных возрастов, несомненно для каждого найдётся свой друг!

- развлекательная программа («Труля-ля-та», ZUMBA , аквагрим для детей);

- благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на содержание Центра передержки;

- консультации ветеринарного врача и кинолога;

- сбор помощи бездомным животным (продукты, вещи, миски, амуниция, лекарства).

Приходите и приводите знакомых! Вход бесплатный.

Оргвопросы по телефону 0503071855.

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Общество Друг из приюта Сумское общество защиты животных
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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