В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта» 25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00.

В программе: - выставка животных Сумского общества защиты животных, которые ищут дом! Собачки и котики разных возрастов, несомненно для каждого найдётся свой друг! - развлекательная программа («Труля-ля-та», ZUMBA , аквагрим для детей); - благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на содержание Центра передержки; - консультации ветеринарного врача и кинолога; - сбор помощи бездомным животным (продукты, вещи, миски, амуниция, лекарства). Приходите и приводите знакомых! Вход бесплатный. Оргвопросы по телефону 0503071855.