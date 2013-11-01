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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:24153

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00.

В программе:

- выставка животных Сумского общества защиты животных, которые ищут дом! Собачки и котики разных возрастов, несомненно для каждого найдётся свой друг!

- развлекательная программа («Труля-ля-та», ZUMBA , аквагрим для детей);

- благотворительная ярмарка, средства от которой пойдут на содержание Центра передержки;

- консультации ветеринарного врача и кинолога;

- сбор помощи бездомным животным (продукты, вещи, миски, амуниция, лекарства).

Приходите и приводите знакомых! Вход бесплатный.

Оргвопросы по телефону 0503071855.

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Общество Друг из приюта Сумское общество защиты животных
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01.02.2018 15:44

В Сумах пройдет очередной фестиваль «Друг из приюта»

25 февраля в выставочном центре «Ильинский» будет проходить зимний фестиваль «Друг из приюта». Старт в 11.00....

Сумчан приглашают на фестиваль «Друг из приюта»
22.09.2017 10:44

Сумчан приглашают на фестиваль «Друг из приюта»

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Сумчан зовут на фестиваль «Друг из приюта»
07.09.2017 08:39

Сумчан зовут на фестиваль «Друг из приюта»

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В Сумах сегодня прошел фестиваль «Друг из приюта»

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В Сумах проведут субботник в центре передержки бездомных животных

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«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
16:40 – 45 грн. 21:10 – 50 грн.
 
«Очень простая история», М.Ладо
Театр ТЮЗ
18.00
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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