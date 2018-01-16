Сумские футзалисты сыграют в Одессе (трансляция) Сегодня, 3 февраля, МФК «СумГУ» сыграет в матче 9 тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге против «МКВ» из Одессы.

После 8 туров у «СумДУ» 6 очков, у «МКВ» и «Днепра» из Черкасс – по 10, у запорожского «АРПИ» - 20.

Благодаря победе «МКВ» в Черкассах обострилась борьба за «проходное» второе место от группы «Восток», ведь никто не сомневается, что первую позицию «АРПИ Запорожье» уже никому не отдаст. Поэтому, одесситы будут иметь большое желание продолжить эту победную поступь, чтобы сделать еще один шаг ко второму этапу. И хотя противостоять «красно-белым» действующий чемпион Первой лиги, то есть - «СумГУ», преимущество пока на стороне одесситов. И вряд ли они захотят терять очки, тем более - дома. Поэтому, сейчас все говорит о том, что сумчан в Одессе ничего не светит. Однако, в то же время не будем недооценивать подопечных Сергея Песоцкого. Все-таки, действующий чемпион есть действующий чемпион. И «студенты» точно будут против того, чтобы игроки «МКВ» получили домашнюю победу, сообщает Пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

«МКВ» (Одесса) - «СумГУ» (Сумы). 3 февраля 2017. Одесса. Спорткомплекс СКА - 13.00.

В другом матче «АРПИ» (Запорожье) примет «Днепр» (Черкассы).