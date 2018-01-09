БК «СумДУ» - БК «Днепр-2» (трансляция)

Игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).
В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье – в 12.00
После 8 туров на счету сумчан 24 очка и четвёртое место в группе 1, у днепрян - 21 очко и седьмое место.
Трансляция первого матча
Трансляция второго матча
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