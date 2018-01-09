Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:19283

БК «СумДУ» - БК «Днепр-2» (трансляция)

3-4 февраля БК «СумГУ» примет команду «Днепр-2» из Днепра.

Игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).

В субботу игра начнется в 18.00, в воскресенье – в 12.00

После 8 туров на счету сумчан 24 очка и четвёртое место в группе 1, у днепрян - 21 очко и седьмое место.

Трансляция первого матча

Трансляция второго матча

Спорт Баскетбол БК СумГУ
view counter

По тематике

Сумские баскетболисты примут днепрян
01.02.2018 08:34

Сумские баскетболисты примут днепрян

3-4 февраля БК «СумДУ» будет принимать команду «Днепр-2» из Днепра....

22.01.2018 09:09

Сумские баскетболисты проиграли харьковчанам

20-21 января БК «СумДУ» играл на выезде против «Харьковских соколов»....

15.01.2018 09:05

Сумские баскетболисты поделили очки с лидером

12-13 января БК «СумДУ» принимал николаевскую команду «Нико-Баскет»....

12.01.2018 11:51

Сумчане примут лидера Высшей лиги

12-13 января БК «СумДУ» сыграет с командой из Николаева «Hико-Баскет-СДЮСШОР№4-МВУФК-ЦОП»....

Сумской баскетболист будет играть в Суперлиге
09.01.2018 11:14

Сумской баскетболист будет играть в Суперлиге

Одесская «БИПА» заключила контракт с сумским баскетболистом Александром Прокопенко....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.