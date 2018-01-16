В Шостке грузовик столкнулся с джипом

На ул. Некрасова грузовой автомобиль ГАЗ выезжал со стороны автозаправки и столкнулся с «Mitsubishi Pajero», который двигался в центр города.
Грузовик и иномарка получили механические повреждения. Никто не пострадал.
На месте ДТП работает патрульная полиция, пишет Шостка.info.
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