В Шостке грузовик столкнулся с джипом Сегодня, 5 февраля, около 9.00, в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

На ул. Некрасова грузовой автомобиль ГАЗ выезжал со стороны автозаправки и столкнулся с «Mitsubishi Pajero», который двигался в центр города. Грузовик и иномарка получили механические повреждения. Никто не пострадал. На месте ДТП работает патрульная полиция, пишет Шостка.info.