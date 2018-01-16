Действия обвиняемого, который в момент совершения преступления был несовершеннолетним, органами предварительного расследования квалифицированы по статьям:

ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений)

п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

Во время исследования доказательств по делу, которые являются в соответствии с требованиями ст. 85, 86 УПК Украины надлежащими и допустимыми, указанная квалификация не нашла своего подтверждения.

Суд не согласился с указанной квалификацией действий гражданина и считает, что его действия следует квалифицировать по ст. 118 УК Украины - умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Но, так как к уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет (ст. 22 УК Украины), то обвиняемый был оправдан, поскольку в момент совершения указанного уголовного преступления 10.05.2015 года, гражданину исполнилось только 15 полных лет и соответственно он не является субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрено ст. 118 УК Украины.

При таких обстоятельствах суд лишен возможности переквалифицировать действия обвиняемого Л. на ст.118 УК Украины, поскольку в момент совершения указанного преступления ему исполнилось полных 15 лет, и то же время в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.2 ст.15 п.7 ч.2 ст. 115, п.7 ч.2 ст. 115 УК Украины, и он подлежит оправданию по указанным статьям.

Напомним, 10 мая 2015 года 15-летний юноша за вопрос о татуировках несколько раз ударил ножом двух мужчин. 27-летний мужчина с проникающей колото-резанной раной брюшной полости умер в реанимационном отделении Центральной горбольницы, а 22-летнему сумчанину с проникающим ножевым ранением грудной клетки удалось спасти жизнь.