Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 6 февраля, в Сумах и области будет морозно.

Ночью будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха - 10-12 С мороза. Днем также сохранится переменная облачность, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 3-5 С мороза.