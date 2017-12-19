Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха - 10-12 С мороза.
Днем также сохранится переменная облачность, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут 3-5 С мороза.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о гололедице в...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 27 декабря по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
По данным Укргидрометцентра, 19 декабря на дорогах Сумщины гололедица, ночью и утром в Сумской области порывы ветра 15-18 м/с, метели....