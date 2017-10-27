Юная сумчанка покорила сцену в столице Воспитанница сумской детской музыкальной школы победила в V Международном фестивале-конкурсе искусств «Покори сцену - 2018».

Он проходил в Киеве 3 и 4 февраля. Сумы на фестивале-конкурсе представила ученица 4 класса по классу фортепиано детской музыкальной школы № 3 Анна Головань, которая заняла второе место (преподаватель Неля Вороновский).