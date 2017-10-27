Юная сумчанка покорила сцену в столице

Он проходил в Киеве 3 и 4 февраля. Сумы на фестивале-конкурсе представила ученица 4 класса по классу фортепиано детской музыкальной школы № 3 Анна Головань, которая заняла второе место (преподаватель Неля Вороновский).
На выходных в Мариуполе состоялся VI Всеукраинский конкурс композиторов и художников «Фантазия»....
Тростянец по праву считается фестивальной столицей Сумщины....
8 декабря в Сумском государственном университете состоится Фестиваль творчества иностранных студентов «Мир без войны»....
Молодежный вокальный ансамбль Сумской областной филармонии «Элегия» получил высшую награду ХХVIII Открытого Международного фестиваля-конкурса вокалистов «Осенний вернисаж», который проходил в...
Молодежь Дворца культуры «Химик» ПАО «Сумыхимпром» ярко и профессионально представила свои таланты на VIII Международном фестивале - конкурсе инструментального, вокального,...