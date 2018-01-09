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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54203

Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду

Бывший начальник полиции Конотопа Алексей Нештенко получил 10 200 грн штрафа и лишение прав на 1 год.

Об этом сообщается в фейсбук-сообществе «Конотоп Инфо» со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Заметим, в Реестре имя осужденного не указывается, но все остальные факты дела совпадают. Напомним: инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в Сумах. Внимание патрульных привлек автомобиль, находившийся прямо на пешеходном переходе. Патрульные подошли к автомобилю, чтобы поговорить с водителем. У него обнаружились признаки алкогольного опьянения, однако от осмотра на месте или в медучреждении он отказался. Патрульные составили на водителя два протокола - за нарушение стоянки и отказ от освидетельствования. Водителем оказался как раз начальник Конотопской полиции Алексей Нештенко.

Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в сумме 10200 грн. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год».

Право Алексей Нештенко Пьяный за рулем Штраф
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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