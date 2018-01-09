Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду Бывший начальник полиции Конотопа Алексей Нештенко получил 10 200 грн штрафа и лишение прав на 1 год.

Об этом сообщается в фейсбук-сообществе «Конотоп Инфо» со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Заметим, в Реестре имя осужденного не указывается, но все остальные факты дела совпадают. Напомним: инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября в Сумах. Внимание патрульных привлек автомобиль, находившийся прямо на пешеходном переходе. Патрульные подошли к автомобилю, чтобы поговорить с водителем. У него обнаружились признаки алкогольного опьянения, однако от осмотра на месте или в медучреждении он отказался. Патрульные составили на водителя два протокола - за нарушение стоянки и отказ от освидетельствования. Водителем оказался как раз начальник Конотопской полиции Алексей Нештенко.

Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и наложить административное взыскание в виде штрафа в сумме 10200 грн. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год».