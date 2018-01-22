Сумские хоккеистки вышли в ¼ финала чемпионата мира

Сегодня сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играл против сборной Чехии. Счет на 3-й минуте открыла Яна Ворушило. На 26-ой минуте Оксана Пономаренко удвоила преимущество нашей команды. Через пару минут чешки ответили голом Барборы Хакловой. Однако на больше их не хватило. В итоге 2:1, и с 9 очками Украина выходит в ¼ финала.
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