Сумские хоккеистки вышли в ¼ финала чемпионата мира Сегодня, 9 февраля, в Берлине завершается групповой этап чемпионата мира по индорхоккею.

Сегодня сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, играл против сборной Чехии. Счет на 3-й минуте открыла Яна Ворушило. На 26-ой минуте Оксана Пономаренко удвоила преимущество нашей команды. Через пару минут чешки ответили голом Барборы Хакловой. Однако на больше их не хватило. В итоге 2:1, и с 9 очками Украина выходит в ¼ финала.