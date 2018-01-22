Сумские хоккеистки встретятся со швейцарками в ¼ финала кубка мира

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, выиграв сегодня у чешек 2:1, с 9 очками заняла второе место в группе В.
В других матчах были ничьи: Германия – Австралия 2:2 и Намибия – Россия 5:5.
В итоге у немок 13 очков, у наших - 9, у Австралии – 8, у Чехии – 6, у Намибии – 5, у России – 1.
В группе А команды сегодня сыграли так: Голландия – США 8:4, Казахстан – Швейцария 0:4 и Беларусь – Польша 2:1.
В итоге у голландок 15 очков, у белорусок – 12, у швейцарок – 9, у полячек и американок – по 4, у казашек – 0.
Завтра в четвертьфиналах встретятся:
Голландия – Чехия
Беларусь – Австралия
Германия – Польша
Украина - Швейцария
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