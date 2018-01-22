Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35178

Сумские хоккеистки встретятся со швейцарками в ¼ финала кубка мира

Завершился групповой турнир на чемпионате мира по индорхоккею в Берлине.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, выиграв сегодня у чешек 2:1, с 9 очками заняла второе место в группе В.

В других матчах были ничьи: Германия – Австралия 2:2 и Намибия – Россия 5:5.

В итоге у немок 13 очков, у наших - 9, у Австралии – 8, у Чехии – 6, у Намибии – 5, у России – 1.

В группе А команды сегодня сыграли так: Голландия – США 8:4, Казахстан – Швейцария 0:4 и Беларусь – Польша 2:1.

В итоге у голландок 15 очков, у белорусок – 12, у швейцарок – 9, у полячек и американок – по 4, у казашек – 0.

Завтра в четвертьфиналах встретятся:

Голландия – Чехия

Беларусь – Австралия

Германия – Польша

Украина - Швейцария

Спорт Индорхоккей Чемпионат мира по индорхоккею
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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