Сумчанки стартовали на Олимпиаде Сегодня, 10 февраля, в корейском Пхенчанге разыграли первый комплект медалей в лыжных гонках.

В женском скиатлоне (7,5 км калссическим стилем + 7,5 км вольным стилем) выступили конотопчанка Марина Анцыбор и краснопольчанка Татьяна Антипенко. Татьяна Антипенко показала 45-ое время, отстав от победительницы Шарлотт Каллы из Швеции на 4:46,3 минуты. Марина Анцыбор была 53-ей – 5:33,3.