Сумчанки стартовали на Олимпиаде

В женском скиатлоне (7,5 км калссическим стилем + 7,5 км вольным стилем) выступили конотопчанка Марина Анцыбор и краснопольчанка Татьяна Антипенко.
Татьяна Антипенко показала 45-ое время, отстав от победительницы Шарлотт Каллы из Швеции на 4:46,3 минуты. Марина Анцыбор была 53-ей – 5:33,3.
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