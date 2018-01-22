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Сегодня 13:21457

От мэра Глухова Терещенко бегут депутаты (видео)

Лидер фракции социал-демократов в Глуховском городском совете Татьяна Михайлик заявила на сессии о выходе из депутатского большинства.

Видео ее выступления опубликовал в Фейсбук  местный активист Павел Панков. 

Михайлик заявила, что не согласна с бюджетом, который хочет принять мэр Терещенко и секретарь городского совета Демишева.

«Елена Демишева, секретарь городского совета, создает такие условия, что мы не можем договориться и обсудить, распределить этот бюджет так, чтобы все были довольны. Секретарь городского совета совсем игнорирует программу развития города. Мы не можем разобраться в цифрах, потому что она нам их не показывает. На членов нашей фракции происходит давление и угрозы. И поэтому сегодня я, как председатель фракции, заявляю о выходе из большинства», - заявила Татьяна Михайлик.

Она также отметила, что на выборах она с Мишелем Терещенко делала все возможное для его победы.

«Я вместе с ним объездила почти половину города, проводила агитацию. Мы обещали изменить город коренным образом. Были сессии, когда одна я выступала в защиту городского главы и демократичных сил», - заявила Михайлик.

Депутат добавила, что Терещенко после выбором поставил депутатов перед фактом назначения на пост секретаря горсовета своего бухгалтера Елены Демишевой.

«В первые дни Мишель Терещенко поставил всех перед фактом, что секретарем горсовета будет Елена Демишева, бывший бухгалтер его предприятия. Тем самым он не дал возможности нам, депутатскому большинству, предложить своего секретаря или обговорить кандидатуру. Это был первый случай шантажа», - напомнила депутат Михайлик.

Она заявила, что сейчас мэр Терещенко проводит все время в Киеве и полноценно не выполняет своих обязанностей.

Как известно, мэр Глухова Терещенко пригласил на сессию активистов из Киева, чтобы заставить депутатов принять бюджет. Но большинство депутатов заявило, что не будет голосовать за бюджет, в котором заложены 800 тысяч на премии мэру и чиновникам и нет денег на зарплаты врачам и учителям.

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