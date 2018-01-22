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Сегодня 14:47328

В Глухове депутаты горсовета покидают большинство Терещенко в знак протеста против антисоциального бюджета, – депутат

В ответ на давление Терещенко и попытки принять антисоциальный бюджет с 800 тысячами гривен премий для чиновников депутаты Глуховского горсовета покидают большинство.

Об этом сообщил сегодня глава фракции «Воля народа» Юрий Бурлака. 

По его словам, сегодня два автобуса киевских гастролёров и титушки в камуфляже не помогли Мишелю Терещенко принять антисоциальный бюджет с премиями для мэра и его приспешников.

«Более того, получен обратный результат: депутаты начали покидать промэрское большинство. Принимать главный документ города, в котором заложено 800 тысяч гривен на премии чиновникам, и ноль - на зарплаты учителям под конец года - абсурд! И Терещенко не удастся запугать депутатов приглашенными "гостями" и титушками, показными спектаклями и своими «пылкими» речами в Фейсбуке. Большинство сказало «нет» чиновничьему бюджету», – сообщил Юрий Бурлака.

По словам депутата, сейчас нам нужно разработать ряд изменений в бюджет - распределить деньги, предусмотренные на премии чиновников и мэра, на зарплаты врачам и учителям. И только после этого – выносить его на рассмотрение.

«Мэр Терещенко нас не слышит: он продолжает строить политическую карьеру и не понимает, что люди не будут долго терпеть его выходки», – подчеркнул Бурлака.

Как известно, мэр Глухова Терещенко пригласил на сессию активистов из Киева, чтобы заставить депутатов принять бюджет. Но большинство депутатов заявило, что не будет голосовать за бюджет, в котором заложены 800 тысяч на премии мэру и чиновникам и нет денег на зарплаты врачам и учителям.

Лидер фракции социал-демократов в Глуховском городском совете Татьяна Михайлик заявила на сессии о выходе из депутатского большинства.

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