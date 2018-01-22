Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 20:53526

Виновника ДТП, в котором серьезно пострадала девочка, посадили в СИЗО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Состояние следствия по факту нарушения правил безопасности дорожного движения 25-летним водителем находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области. Речь идет о ДТП, которое произошло вчера, 9.02.2018, около 8.00.

Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на пешеходном переходе по ул. Роменская г. Сумы на 16-летнюю девушку. Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое.

Водителю, который работает в должности директора предприятия исправительной колонии, уже вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Подозреваемый с жалобами на плохое самочувствие сразу обратился в больницу.

Сегодня, 10.02.2018, по ходатайству прокуратуры медицинскими работниками предоставлена справка, что состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается, а также с ним могут проводиться необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - он находится в изоляторе временного содержания.

Прокуратура уже подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Такие действия обусловлены наличием рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может, в частности, препятствовать расследованию уголовного производства», - написала Науменко.

Право Дтп
view counter

По тематике

09.02.2018 16:07

В Сумах на переходе сбили девушку (видео)

В результате утренней ДТП травмирована 16-летняя де вушка....

На Сумщине столкнулись две фуры (+фото)
09.02.2018 10:41

На Сумщине столкнулись две фуры (+фото)

ДТП произошло на автотрассе «Сумы - Полтава», в с. Климентово Ахтырского района....

В Сумах сбили светофор (фото)
06.02.2018 15:53

В Сумах сбили светофор (фото)

Автопроисшествие произошло около девяти утра в Сумах на перекрестке улиц Первомайской и Чорновола....

В Сумах авто въехало в дерево
06.02.2018 13:54

В Сумах авто въехало в дерево

4 февраля, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака....

06.02.2018 11:49

В Ромнах спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП

5 февраля в 17:03 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.