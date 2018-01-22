Виновника ДТП, в котором серьезно пострадала девочка, посадили в СИЗО

«Состояние следствия по факту нарушения правил безопасности дорожного движения 25-летним водителем находится на контроле руководства прокуратуры Сумской области. Речь идет о ДТП, которое произошло вчера, 9.02.2018, около 8.00.
Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, допустил наезд на пешеходном переходе по ул. Роменская г. Сумы на 16-летнюю девушку. Пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое.
Водителю, который работает в должности директора предприятия исправительной колонии, уже вручено извещение о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Подозреваемый с жалобами на плохое самочувствие сразу обратился в больницу.
Сегодня, 10.02.2018, по ходатайству прокуратуры медицинскими работниками предоставлена справка, что состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается, а также с ним могут проводиться необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины - он находится в изоляторе временного содержания.
Прокуратура уже подготовила ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Такие действия обусловлены наличием рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может, в частности, препятствовать расследованию уголовного производства», - написала Науменко.
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