Сумская лучница стала третьей в Харькове

В турнире принимали участие около 150 спортсменов из шести областей Украины. Весь пьедестал почета среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: золото – Алексей Дубик, серебро – Леонид Дикань, бронза – Александр Грекулов. Четвертым стал наш Валентин Куцый.
Среди женщин в личном зачете первое место завоевала харьковчанка Екатерина Дубровина, второй стала сумчанка Полина Родионова, а тройку лучших замкнула харьковчанка Римма Гарамова. Четвертое место заняла наша Евгения Чибисова.
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