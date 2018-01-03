Сумская лучница стала третьей в Харькове 11-13 февраля в Харькове проходили десятые юбилейные Всеукраинские соревнования «Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука.

В турнире принимали участие около 150 спортсменов из шести областей Украины. Весь пьедестал почета среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: золото – Алексей Дубик, серебро – Леонид Дикань, бронза – Александр Грекулов. Четвертым стал наш Валентин Куцый.

Среди женщин в личном зачете первое место завоевала харьковчанка Екатерина Дубровина, второй стала сумчанка Полина Родионова, а тройку лучших замкнула харьковчанка Римма Гарамова. Четвертое место заняла наша Евгения Чибисова.