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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01265

Сумская лучница стала третьей в Харькове

11-13 февраля в Харькове проходили десятые юбилейные Всеукраинские соревнования «Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука.

В турнире принимали участие около 150 спортсменов из шести областей Украины. Весь пьедестал почета среди мужчин в личном зачете заняли харьковские спортсмены: золото – Алексей Дубик, серебро – Леонид Дикань, бронза – Александр Грекулов. Четвертым стал наш Валентин Куцый.

Среди женщин в личном зачете первое место завоевала харьковчанка Екатерина Дубровина, второй стала сумчанка Полина Родионова, а тройку лучших замкнула харьковчанка Римма Гарамова. Четвертое место заняла наша Евгения Чибисова.

Спорт Полина Родионова Стрельба из лука
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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