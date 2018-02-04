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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:06247

Сумчане собирают подписи под петицией за роспуск исполкома

На сайте электронных петиций зарегистрировано обращение «Роспуск исполкома Сумского городского совета».

«Мы, граждане Украины, жители г. Сумы, представители территориальной громады г. Сумы требуем отставки (роспуска) исполкома Сумского городского совета!

В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», местное самоуправление - это гарантированное государством право территориальной громады самостоятельно или под ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления решать вопросы местного значения в рамках законодательства.

Местное самоуправление осуществляется как непосредственно, так и через советы и их исполнительные органы.

Местное самоуправление осуществляется на принципах подотчетности и ответственности перед территориальными общинами их органов и должностных лиц (ст.4 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»).

Согласно п.1, ст.75 Закона органы и должностные лица местного самоуправления подотчетны, подконтрольными и ответственными перед территориальными громадами.

Территориальная громада в любое время может досрочно прекратить полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления, если они нарушают Конституцию или законы Украины, ограничивают права и свободы граждан, не обеспечивают осуществления предоставленных им законом полномочий (п.2, ст.75 Закона).

Исполком Сумского городского совета систематически принимает решения, нарушающие законодательство, которые отменяются по решениям судов, что подтверждается многочисленными случаями признания решений исполкома противоправными (http://www.reyestr.court.gov.ua).

Решение исполкома Сумского городского совета не соответствуют правам и интересам территориальной громады города Сумы, которые прямо противоречат тем политическим обещаниям и программам, с которыми проводили предвыборную агитацию партии, из представителей которых состоит исполком Сумского городского совета.

Решение исполкома Сумского городского совета вызывают возмущение и акции протестов среди жителей города, представителей территориальной громады г. Сумы.

Опираясь на вышесказанное, в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан» обращаемся к Сумскому городскому совету с требованием распустить исполком Сумского городского совета, как такой, который является антинародным и не выполняет своих обязательств перед территориальной громадой г. Сумы.

Требуем внести изменения в Регламент работы исполнительных органов Сумского городского совета и привести его в соответствие с Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине», а именно в п.5, раздела 2 Регламента внести изменения по подотчетности, подконтрольности и ответственности исполкома Сумского городского совета перед территориальной громадой г. Сумы.

Данная электронная петиция соответствует требованиям ст.23 Закона Украины «Об обращениях граждан» и не содержит призывов, которые могут быть основанием для ее отклонения», - написал автор петиции Котляр Владислав Станиславович.

Дата начала сбора подписей: 13 февраля 2018. До конца сбора подписей осталось: 44 дня. По состоянию на 14 февраля петицию подписали 49 человек из 250 необходимых.

Общество Петиция Роспуск исполкома
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