«Не могу не поделиться с сумчанами. Да и не только.
Фактом, свидетельствующим как о падении морального уровня, деградации наших людей, так и о падении уровня жизни. Второе, конечно, не оправдывает первое, но ведёт.
Речь идёт об ограблении (или воровстве - я в этих терминах не очень силён) склада областной инфекционной больницы Красовицкого. Что украдено? Разное. Но основное - там дожидались своей очереди на установку семь прекрасных функциональных кроватей, переданных нам швейцарской благотворительницей Марианной Пиффаретти - практически новые, с электрическим приводом для изменения положения тела тяжело больных людей, с удобными матрасами, предотвращающими пролежни. На фото видно, как они выглядят в деле и что от них осталось. Варвары тупо раскурочили их на металлолом, повыдирав металлические дуги былец от пластмассовой основы, отодрав рамы, с «мясом» вырвав электродвигатели... Оставшимися частями невозможно скомплектовать даже одну кровать.
Мы с большим трудом выкроили деньги на охранную фирму - хватило на неполный день, только на ночное время. Но и им предъявить претензии тяжело. Дело в том, что задняя стена склада выходит во двор частного дома по адресу 20 лет Победы, 19. Она была разобрана, и через образовавшуюся брешь в кирпичной кладке вытащены ценности. А ворота, замок - всё в целости-сохранности.
Конечно, заявлено в полицию. Надеюсь, что злоумышленников найдут, ведь без ведома соседей это нельзя было совершить, как вы полагаете? Очень прошу Эльвиру Биганову поинтересоваться, как продвигается это дело. Попрошу и своих знакомых в этом ведомстве взять его на контроль. Но думаю, что запчасти давно сданы в утиль. Ещё один аспект - кто-то же должен контролировать, что принимают эти металлоломщики?
Никому ничего не надо. Или много надо - поэтому и не контролируют. Т.е., контролируют. Запутался.
Две цели этого поста.
Первая - может, кто-то что-то знает?
Вторая - активизировать следствие, придав ему огласку. СМИ, откликнитесь!
Ну а мораль... Я когда-то писал о цинично украденной в больнице картине. Прямо с выписного пропускника - санитарка пошла относить передачу, а родственник, проведывавший этого же пациента, украл со стены картину.
Картины тоже даруют страждущим добро, помогают в исцелении. Спасибо вам, которые нам их дарят, - Игорь Ройченко, Николай Жулинский, Наталья Говорухина, Наталия Кармазина, Иван Гапоченко, Наталия Иваний, Александр Садовский, Вера Паненко, Игорь Швачунов и многие-многие другие.
Сегодня украли кровати. Тоже подаренные. Потому что у лечучреждений нет денег их купить. У нас на много чего нет денег. Вы знаете про жалюгідний стан - краще звучить на калиновій - нашей медицины. Кто-то делает прекрасные ремонты - бесплатно. Кто-то помогает, чем может. Я не пишу сейчас фамилии, потому что просят не называть. Из скромности, но и потому ещё, что помогать в нашей стране иногда чревато. Низкий поклон этим людям.
А кто-то ворует кровати. У больных людей. У себя ворует. А придя на госпитализацию, будет возмущаться, что его положили на составленные вместе табуретки - я ж налоги плачу! И налоги ты не платишь - металлоломом промышляешь.
Привет тебе, чмо. Может, ты умеешь читать и прочтёшь эти строки. Хотя не факт - зачем тебе читать, да и что это изменит? Покаешься?
А ты вот, знаешь что? Заболей. Сила слова и мысли велика.
Эти кровати у нас в реанимации. Приходи к нам. Нет - пусть тебя к нам привезут.
Никогда никому этого не желал - тебе первому.
Осудите меня», - написал врач.
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