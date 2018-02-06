Сумские атлеты наметали на медали в Мукачево В Мукачево состоялся Зимний чемпионат Украины по легкоатлетическим метаниям среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей.

В метании диска среди мужчин вторым стал Сумчанин Игорь Мусиенко – 54,44 м. Третьим был представитель Сумского района Григорий Безлюдный. Среди молодежи в категории U23 победу одержал сумчанин Иван Поваляшко – 53,68 м. Среди юношей U18 первенствовал сумчанин Алексей Кирилин – 55,14 м. Максим Сидый был вторым – 48,67 м. Среди юниоров U20 бронзу добыл Евгений Максименко – 42,50 м. Среди девушек U18 белопольчанка Анастасия Иванова была второй с результатом 36,65 м. Ее землячка Валентина Авраменко показала третий результат в категории U16 – 32,30 м.

В общем зачете сумчане стали шестыми в Украине.