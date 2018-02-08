Биатлонистки снова провалились на Олимпийских играх Сегодня, 22 февраля, в корейском Пхенчанге проходила женская эстафетная гонка по биатлону.

Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, сумчанки Виты Семеренко, студентки СумГУ Юлии Джимы и уроженки Сум Анастасии Меркушиной заняла только 11-ое место. Выиграла гонку Беларусь, второй была Швеция, третья – Франция.