Биатлонистки снова провалились на Олимпийских играх

Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, сумчанки Виты Семеренко, студентки СумГУ Юлии Джимы и уроженки Сум Анастасии Меркушиной заняла только 11-ое место.
Выиграла гонку Беларусь, второй была Швеция, третья – Франция.
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Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане состоялась лыжная гонка свободным стилем среди мужчин на дистанции 15 км....
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