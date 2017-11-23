Апелляционный суд вернул дело по «Сумытеплоэнерго» на повторное рассмотрение

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов.
«МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА
!Апелляционный суд встал на сторону сумчан!
Только что Апелляционный суд Сумской области в составе судей Хвостик, Левченко, Ткачук удовлетворили апелляционную жалобу, отменили определение Заречного суда и отправили дело по незаконным тарифам "Сумытеплоэнерго" в суд 1 инстанции для продолжения рассмотрения.
Это значит, что у нас:
- появился шанс отменить новые незаконные тарифы на тепло и горячую воду;
- увидеть в суде аферистов Журбу и Васюнина, и узнать у них, как они подделывали протоколы открытых слушаний.
Спасибо огромное всем сумчанам, которые пришли поддержать», - написал он.
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