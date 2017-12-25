В Сумах задумали посчитать мобильность населения

От сумчан ждут предложений по организации проведения исследования мобильности и миграции жителей города.
Вниманию горожан предлагаются следующие проекты документов:
- техническое задание на оказание услуг по исследованию мобильности и миграции жителей города Сумы;
- анкета для исследования мобильности и миграции (передвижения) жителей города Сумы.
Предложения к указанным проектам документов надо подавать на электронный адрес отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг: transport@meria.sumy.ua. Сбор предложений продлится до 12 марта текущего года включительно.
22 декабря на круглом столе «Транспортная модель Сум: как сделать перевозки удобными для горожан?» представитель отдела транспорта, связи и телекоммуникационных...