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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:29216

В Сумах задумали посчитать мобильность населения

Сумчан просят присоединиться к организации проведения исследования мобильности и миграции жителей города.

От сумчан ждут предложений по организации проведения исследования мобильности и миграции жителей города.

Вниманию горожан предлагаются следующие проекты документов:

- техническое задание на оказание услуг по исследованию мобильности и миграции жителей города Сумы;

- анкета для исследования мобильности и миграции (передвижения) жителей города Сумы.

Предложения к указанным проектам документов надо подавать на электронный адрес отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг: transport@meria.sumy.ua. Сбор предложений продлится до 12 марта текущего года включительно.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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