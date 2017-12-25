В Сумах задумали посчитать мобильность населения Сумчан просят присоединиться к организации проведения исследования мобильности и миграции жителей города.

От сумчан ждут предложений по организации проведения исследования мобильности и миграции жителей города.

Вниманию горожан предлагаются следующие проекты документов:

- техническое задание на оказание услуг по исследованию мобильности и миграции жителей города Сумы;

- анкета для исследования мобильности и миграции (передвижения) жителей города Сумы.

Предложения к указанным проектам документов надо подавать на электронный адрес отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг: transport@meria.sumy.ua. Сбор предложений продлится до 12 марта текущего года включительно.