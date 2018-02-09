80-летння сумчанка потеряла 12 тысяч, поверив фейковым копам Злоумышленники сообщили женщине, что внук находится в полиции, «спасение» которого стоил ей потери почти 12000 гривен.

В полицию обратилась 80-летняя сумчанка. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, неизвестные злоумышленники позвонили ей на мобильный, сообщили, что внук находится в полиции, и ему грозит уголовная ответственность. Чтобы «спасти» его от тюрьмы, предложили «решить» вопрос за денежное вознаграждение.

Пенсионерка сначала пыталась связаться с родственником, который в это время был в командировке и ни разу не взял трубку. А потом решила согласиться на условия псевдополицейских. Сначала женщина перечислила аферистам 500 гривен, а потом цена постоянно росла. В течение недели они пять раз звонили ей и просили денег, в результате чего обогатились почти на 12 000 гривен. А когда женщина, наконец, дождалась звонка внука, оказалось, что он в полицию не попадал.

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленников. А правоохранители продолжают предостерегать жителей области от подобных телефонных незнакомцев, не доверять им и не перечислять своих денег. Помните, подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.