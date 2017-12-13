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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:12447

Возобновляются плановые проверки органами Гоструда

Гоструда и ее территориальные органы вошли в утвержденный Правительством Перечень органов государственного надзора (контроля), на которые не распространяется действие Закона Украины «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования на то, что теперь начинаются плановые проверки предприятий Сумщины согласно Плану осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) на 2018 год. Поэтому предприятиям следует привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства, как с целью исключения нарушений, так и для обеспечения достойных условий труда для своих работников.

Также стоит заметить, что те субъекты хозяйствования, период проведения контрольных мероприятий Гоструда на которых пришелся на время действия моратория, будут включены Управлением Гоструда в Сумской области в план проверок на 2019 год.

Общество Управление гоструда в Сумской области

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