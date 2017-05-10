Сумчане покорили Всеукраинскую гимназиаду В рамках чемпионата Украины среди школьников, состоялись соревнования Всеукраинской Гимназиаде по спортивной аэробике.

В программах «индивидуальные выступления, мужчины» золото у Станислава Галайды, бронза - у Максима Кравцева (КДЮСШ № 1). В программе «индивидуальные выступления, женщины» золото - у Анастасии Курашвили (КДЮСШ «Сумы»), бронза - у Ксении Литовченко (ДЮСШ «Спартак»). В программе «смешанные пары» абсолютная победа в сумчан Насти Курашвили и Стаса Галайды. Трио Литовченко, Курашвили, Галайда получило бронзу. К сожалению, в последний момент выпала Карина Житник, которая попала в автомобильную аварию. Вместо нее достойно выступили Алина Серобаба, Александра Мищенко, Екатерина Винник, Ксения Литовченко, Дарья Лисогуб, которые завоевали серебро в группах.

Таким образом сумчане получили путевку на Всемирную Гимназиаду, которая пройдет в мае в Марокко.