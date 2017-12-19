Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:02229

В Сумах разыграли «Кубок мэра» по шахматам без мэра

19-25 февраля в Сумах проходил открытый турнир по шахматам «Кубок мэра».

Турнир проходил в 9 туров по швейцарской системе в клубе «Интеллект» Сумского государственного университета. В турнире приняли участие 95 шахматистов разных возрастов из Сум, Краснополья, Лебедина, Тростянца и Шостки. Среди взрослых мужчин и женщин приняли участие - 25 шахматистов, и 70 шахматистов-школьников.

Победителями и призерами соревнований в шахматном турнире среди мужчин стали сумчане: I место - Владимир Рудак, II место - Антуан Шевцов, III место - Юрий Лемешенко.

Среди женщин призовые места достались сумчанкам: I место - Неля Лемешенко, II место - Лариса Кузнецова, III место - Антонина Запорожец.

Среди мужчин-ветеранов победу одержали: I место - Владимир Савченко (Сумы), II место - Александр Игитов (Сумы), III место - Владимир Рыбалко (Краснополье).

Лучше всех среди школьников 2000-2004 г.р. сыграли: I место - Дмитрий Кущ (Сумы), II место - Антон Калиниченко (Лебедин), III место - Ярослав Михнов (Сумы), среди школьников 2005-2008 г.р.: I место - Денис Хочин (Сумы), II место - Артур Наумов (Сумы), III место - Степан Бондарь (Сумы), среди школьников 2009-2011 г.р.: I место - Егор Бондаренко (Сумы), II место - Владислав Гай (Сумы), III место - Дмитрий Качан (Сумы).

Шахматистки 2000-2004 г.р. призовые места распределили следующим образом: I место - Злата Тютченко (Сумы), II город - Евгения Дехнич (Сумы). Дарья Мацура (Сумы) стала победительницей среди девушек 2005-2008 г.р. Первые две ступени пьедестала почета среди девушек 2009- 011 г.р. заняли сумчанки Мария Заморуева и Елизавета Наумова. На третью и четвертую строчки поднялись также сумчанки Варвара Касьянова и Валерия Наумова.

Победители получили медали за соответствующие места, кубки, грамоты, денежные вознаграждения, а школьники-шахматисты еще и сладкие призы.

Спорт Шахматы

По тематике

08.02.2018 10:25

Сумчан приглашают на чемпионат по шахматам

Открытый чемпионата г. Сумы по шахматам «Кубок мэра» пройдет с 19 по 25 февраля в клубе «Интеллект» СумГУ (пр. Шевченко,...

Школьники разыграли кубок ректора СумГУ по шахматам
30.01.2018 12:18

Школьники разыграли кубок ректора СумГУ по шахматам

27 января в клубе «Интеллект» состоялся открытый шахматный турнир для учеников-шахматистов 10-11 классов и учебных заведений Сумщины «Кубок ректора СумГУ»....

В Сумах играли в шахматы по-семейному
07.01.2018 11:12

В Сумах играли в шахматы по-семейному

5-6 января в Сумах прошел традиционный турнир «Мама, папа, я - шахматная семья»....

В Сумах в шахматы играли школьники
25.12.2017 14:17

В Сумах в шахматы играли школьники

Закончился последний в этом году командный турнир среди школ г. Сумы....

19.12.2017 13:16

В Сумах разыграли чемпионат города по шахматам

С 8 по 16 декабря проходил Открытый чемпионат города по шахматам, организованный отделом по делам молодежи и спорта Сумського горсовета...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.