Сумские биатлонисты пока не радуют на юниорском чемпионате мира

Лучшим среди наших был Евгений Ивченко
В первом виде программы, индивидуальной гонке у девушек, лучшей из украинок стала черниговчанка Кристина Дмитренко, прошедшая четыре огневых рубежа с двумя штрафами и финишировавшая с 15-м временем. Две другие наши участницы, уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова и сумчанка Екатерина Свинаренко, закончили первый старт чемпионата с четырьмя промахами у каждой и дебютировали в Отепяя на 35-м и 48-м местах соответственно.
Первой же победительницей юниорского чемпионата мира стала шведка Эльвира Карин Оберг. Ей удалось закрыть 19 из 20-ти мишеней (чисто все рубежи не смогла пройти ни одна из 91-й участниц) и на финише опередить ближайшую из соперниц на 35 секунд. Серебро и бронза достались россиянкам, пишет сайт Федерации биатлона Украины.
Индивидуальная. Девушки
1. Эльвира Карин Оберг (1+0+0+0) 35:35,9
2. Анастасия Шевченко (1+0+0+1) +35,6
3. Анастасия Гореева (1+2+0+0) +53,8
...
15. Кристина Дмитренко (2+0+0+0) +2:13,6
35. Любовь Кипяченкова (1+0+1+2) +3:47,6
48. Екатерина Свинаренко (1+2+0+1) +5:19,9
В индивидуальной гонке у юношей лучшим среди украинцев был сумчанин Евгений Ивченко, который с двумя промахами был 9-м с отставанием от чемпиона из России Михаила Первушина почти в 2 минуты. Серебро у норвежца Филиппа Андерсена, броназ – у француза Мартена Буржуа Републик.
Индивидуальная. Юноши
1. Михаил Первушин (0+0+0+1) 37:41,2
2. Филип Андерсен (1+0+0+0) +12,3
3. Мартен Буржуа Републик (0+1+0+1) +47,2
...
9. Евгений Ивченко (1+0+0+1) +1:46,6
45. Максим Заровный (2+0+1+2) +5:55,1
46. Владислав Романчич (1+1+2+1) +5:58,4
51. Николай Ничипоренко (0+2+0+2) +6:10,6
Сегодня пройдут эстафеты у юниоров и юниорок. В женской части будет выступать глуховчанка Анна Кривонос, в мужской – сумчанин Богдан Цымбал.
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