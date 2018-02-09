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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:36146

Сумские биатлонисты пока не радуют на юниорском чемпионате мира

В эстонском Отепяя 26 февраля стартовал главный старт сезона для молодых биатлонистов – юниорский чемпионат мира, который продлится до 4 марта.

Лучшим среди наших был Евгений Ивченко

Liis Nemvalts

В первом виде программы, индивидуальной гонке у девушек, лучшей из украинок стала черниговчанка Кристина Дмитренко, прошедшая четыре огневых рубежа с двумя штрафами и финишировавшая с 15-м временем. Две другие наши участницы, уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова и сумчанка Екатерина Свинаренко, закончили первый старт чемпионата с четырьмя промахами у каждой и дебютировали в Отепяя на 35-м и 48-м местах соответственно.

Первой же победительницей юниорского чемпионата мира стала шведка Эльвира Карин Оберг. Ей удалось закрыть 19 из 20-ти мишеней (чисто все рубежи не смогла пройти ни одна из 91-й участниц) и на финише опередить ближайшую из соперниц на 35 секунд. Серебро и бронза достались россиянкам, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Индивидуальная. Девушки

1.  Эльвира Карин Оберг (1+0+0+0)  35:35,9

2.  Анастасия Шевченко (1+0+0+1)  +35,6

3.  Анастасия Гореева (1+2+0+0)  +53,8

...

15.  Кристина Дмитренко (2+0+0+0)  +2:13,6

35.  Любовь Кипяченкова (1+0+1+2)  +3:47,6

48.  Екатерина Свинаренко (1+2+0+1)  +5:19,9

В индивидуальной гонке у юношей лучшим среди украинцев был сумчанин Евгений Ивченко, который с двумя промахами был 9-м с отставанием от чемпиона из России Михаила Первушина почти в 2 минуты. Серебро у норвежца Филиппа Андерсена, броназ – у француза Мартена Буржуа Републик.

Индивидуальная. Юноши

1.  Михаил Первушин (0+0+0+1)  37:41,2

2.  Филип Андерсен (1+0+0+0)  +12,3

3.  Мартен Буржуа Републик (0+1+0+1)  +47,2

...

9.  Евгений Ивченко (1+0+0+1)  +1:46,6

45.  Максим Заровный (2+0+1+2)  +5:55,1

46.  Владислав Романчич (1+1+2+1)  +5:58,4

51.  Николай Ничипоренко (0+2+0+2)  +6:10,6

Сегодня пройдут эстафеты у юниоров и юниорок. В женской части будет выступать глуховчанка Анна Кривонос, в мужской – сумчанин Богдан Цымбал.

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