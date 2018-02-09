Сумские биатлонисты пока не радуют на юниорском чемпионате мира В эстонском Отепяя 26 февраля стартовал главный старт сезона для молодых биатлонистов – юниорский чемпионат мира, который продлится до 4 марта.

В первом виде программы, индивидуальной гонке у девушек, лучшей из украинок стала черниговчанка Кристина Дмитренко, прошедшая четыре огневых рубежа с двумя штрафами и финишировавшая с 15-м временем. Две другие наши участницы, уроженка Сумщины Любовь Кипяченкова и сумчанка Екатерина Свинаренко, закончили первый старт чемпионата с четырьмя промахами у каждой и дебютировали в Отепяя на 35-м и 48-м местах соответственно.

Первой же победительницей юниорского чемпионата мира стала шведка Эльвира Карин Оберг. Ей удалось закрыть 19 из 20-ти мишеней (чисто все рубежи не смогла пройти ни одна из 91-й участниц) и на финише опередить ближайшую из соперниц на 35 секунд. Серебро и бронза достались россиянкам, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Индивидуальная. Девушки

1. Эльвира Карин Оберг (1+0+0+0) 35:35,9

2. Анастасия Шевченко (1+0+0+1) +35,6

3. Анастасия Гореева (1+2+0+0) +53,8

...

15. Кристина Дмитренко (2+0+0+0) +2:13,6

35. Любовь Кипяченкова (1+0+1+2) +3:47,6

48. Екатерина Свинаренко (1+2+0+1) +5:19,9

В индивидуальной гонке у юношей лучшим среди украинцев был сумчанин Евгений Ивченко, который с двумя промахами был 9-м с отставанием от чемпиона из России Михаила Первушина почти в 2 минуты. Серебро у норвежца Филиппа Андерсена, броназ – у француза Мартена Буржуа Републик.

Индивидуальная. Юноши

1. Михаил Первушин (0+0+0+1) 37:41,2

2. Филип Андерсен (1+0+0+0) +12,3

3. Мартен Буржуа Републик (0+1+0+1) +47,2

...

9. Евгений Ивченко (1+0+0+1) +1:46,6

45. Максим Заровный (2+0+1+2) +5:55,1

46. Владислав Романчич (1+1+2+1) +5:58,4

51. Николай Ничипоренко (0+2+0+2) +6:10,6

Сегодня пройдут эстафеты у юниоров и юниорок. В женской части будет выступать глуховчанка Анна Кривонос, в мужской – сумчанин Богдан Цымбал.