В Сумах копы остановили наркомана с чужим телефоном

Во время патрулирования улицы Покровской, экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который резко изменил направление движения, увидев инспекторов. Стражи порядка решили поговорить с гражданином, ведь его поведение показалось им подозрительным.
41-летний сумчанин нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Далее выяснилось, что мужчина имел при себе еще и мобильный телефон Sony xPeria, который по имеющимся базам полиции находился в розыске.
Сейчас по данным фактам проводится проверка.
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