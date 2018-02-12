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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:00167

В Сумах копы остановили наркомана с чужим телефоном

Патрульные обнаружили у подозрительного мужчине вещество, похожее на наркотическое, и мобильный телефон, который находится в розыске.

Во время патрулирования улицы Покровской, экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который резко изменил направление движения, увидев инспекторов. Стражи порядка решили поговорить с гражданином, ведь его поведение показалось им подозрительным.

41-летний сумчанин нервничал и путался в показаниях. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки патрульные обнаружили у него полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Далее выяснилось, что мужчина имел при себе еще и мобильный телефон Sony xPeria, который по имеющимся базам полиции находился в розыске.

Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Право Наркотики Патрульная полиция

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