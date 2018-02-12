Конотопчанин поселился в гостинице тернопольского вокзала, чтобы грабить пассажиров (видео) На железнодорожном вокзале Тернополя у женщины неизвестный похитил мобильный телефон.

Сообщил полицейским о преступлении сын потерпевшей. По словам тернополянки, злоумышленник вытащил из ее кармана мобилку у одного из торговых МАФов на Привокзальной площади. Также она описала вора, пишет Медіатор.

Мужчину, похожего по описанию на предполагаемого вора, правоохранители заметили у входа в отель в помещении вокзала. Заметив полицейских, неизвестный быстро забежал внутрь. Задержали его полицейские в одном из гостиничных номеров. Мужчина спрятался в туалете, выключив свет. При поверхностном обыске полицейские не обнаружили у мужчины ворованный гаджет. Его злоумышленник спрятал за батареей в коридоре отеля, когда убегал от полиции. В содеянном задержанный сознался.

Во время следствия правоохранители установили, что житель Конотопа Сумской области в прошлом уже неоднократно судимый за имущественные преступления. В конце 2016 он освободился из мест лишения свободы. На Тернопольщину же приехал в поисках дальнейших незаконных заработков.

Сейчас следователи уже доказали причастность мужчины к совершению трех краж мобильных телефонов. Украденное - изъяли. Задержанному сообщено о подозрении, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.