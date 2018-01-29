Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 1 марта

Прогнозируется сильный снег, ночью местами очень сильный снег, в течение суток порывы восточного ветра 17-22 м/с, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, воздержитесь от выездов за пределы населенных пунктов. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь!
В связи с объявленным на ближайшие дни штормовым предупреждением, полиция области работает в усиленном режиме, и обращается к жителям региона...
По поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко в области усилены меры по ликвидации последствий непогоды....
Оперативно реагировать на ухудшение погодных условий поручил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко руководителям на местах по итогам заседания областной комиссии...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, в течение суток 31 января по г. Сумы и области ожидаются порывы северо-западного ветра...
По прогнозу сумских синоптиков, 30 января по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, днем - порывы юго-западного...