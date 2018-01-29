Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 1 марта По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 1 марта на территории г.Сумы и области будет ухудшение погодных условий.

Прогнозируется сильный снег, ночью местами очень сильный снег, в течение суток порывы восточного ветра 17-22 м/с, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, воздержитесь от выездов за пределы населенных пунктов. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь!