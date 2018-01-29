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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:57458

Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 1 марта

По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 1 марта на территории г.Сумы и области будет ухудшение погодных условий.

Прогнозируется сильный снег, ночью местами очень сильный снег, в течение суток порывы восточного ветра 17-22 м/с, сильная метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожными во время пребывания на улице, воздержитесь от выездов за пределы населенных пунктов. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения, в частности во время управления автомобилем. Помните: ответственность спасает жизнь!

Общество Непогода

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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