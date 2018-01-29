Полиция Сумщины предупреждает о резком ухудшении погодных условий

По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни на Сумщине ухудшится погода: ожидаются сильные метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. В области объявлено штормовое предупреждение.
Поскольку такие погодные условия могут привести к нарушению или прекращению движения общественного и частного транспорта на автодорогах региона, работы электрических сетей и коммунальных хозяйств, а также грозит увеличением аварийности на дорогах, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан, полиция работает в усиленном режиме.
Развернул работу ситуационный центр, в круглосуточном режиме мониторящий ситуацию в области, налажено сотрудничество с подразделениями спасателей и облавтодора.
«В области работает более 500 пунктов обогрева, 34 из которых - в областном центре, - говорит начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - Кроме того, государственное предприятие «Сумской облавтодор» и подрядные организации Службы автомобильных дорог в Сумской области развернули на трассах стоянки и пункты обогрева для водителей и их пассажиров. Я призываю граждан воздержаться в ближайшие дни от выезда частным автотранспортом на автодороги области и по возможности отложить поездки на большие расстояния».
В том же случае, если возникает такая необходимость, водителю и его пассажирам следует заранее побеспокоиться о безопасности и комфорте поездки. «Переобуть» авто в зимнюю резину, положить в багажник аварийный трос, шанцевый инструмент и набор для технического обслуживания машины, канистру с запасом топлива, в обязательном порядке - огнетушитель и аптечку. Зарядить мобильные телефоны, взять с собой запас теплых вещей, продуктов, термос с горячим напитком.
В том случае, если граждане, все же отправившись в путь, попали в трудную ситуацию, вызвать на помощь они могут полицию по телефонам горячей линии «102» и спасателей - «101» (с мобильного бесплатно).
Список пунктов обогрева государственной службы чрезвычайных ситуаций, размещенных на территории Сумской области, можно посмотреть по этой ссылке: https://drive.google.com/open?id=1JtGWJO2ID-lX0FJ1D-EDE0cnDyT6L9tS
Список телефонов, по которым автомобилисты в любое время суток могут обратиться за помощью, если застряли в дороге, можно найти здесь: https://drive.google.com/open?id=1dgDmatVEgbJ6HaFmPUeiWd6H-jzY51qi
Отдел коммуникации полиции Сумской области
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