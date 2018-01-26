Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:20250

На Сумщине стали меньше строить жилья

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о жилищном строительстве в Сумской области в 2017 году.

В 2017 году  в Сумской области принято в эксплуатацию 106,3 тыс. кв. м общей площади жилых зданий против 109,9 тыс. кв. м - в 2016 году. Значительная часть общего объема жилья принята в эксплуатацию в одно- и многоквартирных домах (55% и 43% соответственно), остальные - в общежитиях.

В областном центре принято в эксплуатацию 66,8 тыс. кв.м общей площади жилых зданий (в 2016 г. - 66,2 тыс. кв. м). Почти две трети нового жилья в г.Сумы - это многоквартирные дома.

В общеукраинском объеме построенного жилья доля Сумской области почти не изменилась и составила 1%.

Экономика Статистика Строительство Строительство жилья

По тематике

23.02.2018 15:19

На Сумщине стали меньше пользоваться услугами почты

Согласно данным Главного управления статистики в Сумской области с каждым годом все меньше людей прибегает к услугам почты....

15.02.2018 17:55

В январе цены на Сумщине поползли вверх

В январе 2018 года индекс потребительских цен по области составил 101,2%, по Украине - 101,5%....

05.02.2018 17:48

За 2017 год на Сумщине нашлось почти 30 тысяч безработных

По данным Сумского областного центра занятости в течение 2017 года статус безработного в центрах занятости Сумщины получили 29,2 тыс. человек....

31.01.2018 17:55

Средняя зарплата на Сумщине превысила 7 тысяч гривен

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии выплаты заработной платы на предприятиях Сумской области в декабре 2017 года.... 4

26.01.2018 14:13

На Сумщине впервые за три года начала расти промышленность

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по итогам 2017 года индекс промышленной продукции на Сумщине впервые за три...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.