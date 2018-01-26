На Сумщине стали меньше строить жилья

В 2017 году в Сумской области принято в эксплуатацию 106,3 тыс. кв. м общей площади жилых зданий против 109,9 тыс. кв. м - в 2016 году. Значительная часть общего объема жилья принята в эксплуатацию в одно- и многоквартирных домах (55% и 43% соответственно), остальные - в общежитиях.
В областном центре принято в эксплуатацию 66,8 тыс. кв.м общей площади жилых зданий (в 2016 г. - 66,2 тыс. кв. м). Почти две трети нового жилья в г.Сумы - это многоквартирные дома.
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