Майонезный завод под Сумами загрязняет воздух Суд обязал ПАО «Сумской завод продтоваров» возместить нанесенный государству ущерб в результате загрязнения атмосферного воздуха.

В ходе проведенной Инспекцией в 2015 году плановой проверки ПАО «Сумской завод продтоваров» было установлено, что 10 стационарных источников выбросов на предприятии в период с 06.02.2013 по 23.11.2015 осуществляли выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения, что является нарушением требований ст. 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха». Чем был нанесен государству ущерб на общую сумму 217 989 грн.

На основании материалов проверки Сумской местной прокуратурой был заявлен иск в Хозяйственный суд Сумской области о взыскании ущерба с Сумского завода продтоваров в принудительном порядке.

В декабре 2017 года решением Хозяйственного суда Сумской области исковые требования прокурора и Государственной экологической инспекции в Сумской области было удовлетворено в полном объеме.

Однако, ПАО «Сумской завод продтоваров», не соглашаясь с решением суда первой инстанции, подало апелляционную жалобу в Харьковский апелляционный хозяйственный суд. Но в феврале 2018 года Харьковским апелляционным хозяйственным судом эту жалобу оставлено без удовлетворения, а решение хозяйственного суда Сумской области - без изменений.

Данное решение вступило в законную силу, а, следовательно, предприятию придется оплатить убытки в размере почти 218 тыс. грн, сообщает пресс-служба госэкоинспекции в Сумской области.