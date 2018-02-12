Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:18130

Апелляционный суд пересмотрел меру пресечения сумчанке, задержанной за убийство

Из-за нарушения требований ст. 508 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно взятие под стражу психически больного лица, Апелляционный суд Сумской области отменил постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы и отказал прокурору в удовлетворении его ходатайства о содержании жительницы Сум за решеткой на время досудебного расследования.

Коллегия судей уголовной палаты апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление суда первой инстанции, которым подозреваемую в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК, по ходатайству следователя была взята под стражу. Свою апелляционную жалобу защитник обосновал тем, что судья не учел личность подозреваемой, а именно тот факт, что, начиная с 1976 года, женщина состоит на учете в психиатрических заведениях. Согласно действующему законодательству применять к таким лицам меры, предусмотренные Главой 18 Уголовного процессуального кодекса, запрещено, поскольку в отношении них предусмотрен особый порядок ведения досудебного расследования.

Рассмотрев материалы уголовного производства в соответствии с требованиями процессуального закона, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты, отметив, что к психически больным лицам применяются меры принудительного медицинского характера. Статьей 508 УПК Украины предусматривается применение таких мер как передачи на попечение опекунам, близким родственникам или членам семьи с обязательным врачебным наблюдением или помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.

Предусмотренные частью первой настоящей статьи меры применяются судом к лицу с момента установления факта расстройства психической деятельности или психической болезни. Как следует из материалов дела, орган досудебного расследования за день до рассмотрения судом первой инстанции ходатайство следователя установил, что подозреваемая, начиная с 1976 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения, параноидальная форма, которая вызывает обоснованные сомнения в ее вменяемости. Таким образом, он должен был ходатайствовать не о взятии лица под стражу, а рассмотреть возможность применения мер, предусмотренных ст. 508КПК Украины, сообщает пресс-служба суда.

Право Апелляционный суд Сумской области Мера пресечения Убийство

По тематике

27.02.2018 12:10

На Сумщине отменяется лишь 3% судебных решений

Апелляционный суд Сумской области подвел итоги работы общих местных судов Сумщины....

21.02.2018 13:08

Подробности страшного убийства в Сумах

Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными....

20.02.2018 12:31

Пенсионерка зарубила топором своего старого приятеля

С начала года на Сумщине произошло 6 умышленных убийств, все преступления раскрыты, лица привлечены к уголовной ответственности....

15.02.2018 15:43

На Сумщине 81-летняя жена убила 79-летнего мужа

Под процессуальным руководством прокуратуры устанавливаются обстоятельства убийства 81-летней женой своего 79-летнего мужа....

15.02.2018 13:40

Девочку, убившую бабушку молотком, освободили через неполные 3 года

Мелитопольский горрайонный суд постановил освободить осужденную досрочно....

Новости

Сумской супермаркет подорвали двумя гранатами (обновлено)
28.02.2018 08:41
В Сумах объявили полный карантин до 3 марта
23.02.2018 15:29
Миллиардный долг СМНВО: Хозсуд отказал в наложении ареста на имущество завода
Сегодня 12:35
Сумские школы закроют из-за безгаза?
Сегодня 12:24
Двух сумских пограничников вернули домой
Сегодня 12:09
В Сумском облсовете снова чуть не подрались
Сегодня 11:14
У сумских чиновников появились именные сугробы
Сегодня 10:58
На Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 15 авто, в том числе 3 «скорых»
Сегодня 10:44
В Сумах подозреваемый в совершении преступления пытался подкупить следователя
Сегодня 09:58
В Сумах ограбили таксиста
Сегодня 09:53
Апелляционный суд пересмотрел меру пресечения сумчанке, задержанной за убийство
Сегодня 09:18
Сумчанам розкажуть про живі скульптури
Сегодня 08:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.