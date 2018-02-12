Апелляционный суд пересмотрел меру пресечения сумчанке, задержанной за убийство Из-за нарушения требований ст. 508 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно взятие под стражу психически больного лица, Апелляционный суд Сумской области отменил постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы и отказал прокурору в удовлетворении его ходатайства о содержании жительницы Сум за решеткой на время досудебного расследования.

Коллегия судей уголовной палаты апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника на постановление суда первой инстанции, которым подозреваемую в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК, по ходатайству следователя была взята под стражу. Свою апелляционную жалобу защитник обосновал тем, что судья не учел личность подозреваемой, а именно тот факт, что, начиная с 1976 года, женщина состоит на учете в психиатрических заведениях. Согласно действующему законодательству применять к таким лицам меры, предусмотренные Главой 18 Уголовного процессуального кодекса, запрещено, поскольку в отношении них предусмотрен особый порядок ведения досудебного расследования.

Рассмотрев материалы уголовного производства в соответствии с требованиями процессуального закона, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты, отметив, что к психически больным лицам применяются меры принудительного медицинского характера. Статьей 508 УПК Украины предусматривается применение таких мер как передачи на попечение опекунам, близким родственникам или членам семьи с обязательным врачебным наблюдением или помещения в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих его опасное поведение.

Предусмотренные частью первой настоящей статьи меры применяются судом к лицу с момента установления факта расстройства психической деятельности или психической болезни. Как следует из материалов дела, орган досудебного расследования за день до рассмотрения судом первой инстанции ходатайство следователя установил, что подозреваемая, начиная с 1976 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения, параноидальная форма, которая вызывает обоснованные сомнения в ее вменяемости. Таким образом, он должен был ходатайствовать не о взятии лица под стражу, а рассмотреть возможность применения мер, предусмотренных ст. 508КПК Украины, сообщает пресс-служба суда.