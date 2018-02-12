Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 3-4 марта

3 марта: сильный снег, мокрый снег, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
4 марта: облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, ночью местами сильный, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства. В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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