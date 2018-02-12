Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:21314

Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 3-4 марта

По прогнозам Сумского и Харьковского областных центров по гидрометеорологии 3-4 марта на территории г.Сумы и области будет ухудшение погодных условий.

3 марта: сильный снег, мокрый снег, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.

4 марта: облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, ночью местами сильный, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица, утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, осложнению работы электрических сетей и коммунального хозяйства. В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Непогода

По тематике

01.03.2018 13:47

В Ахтырке из-за непогоды закрыли все школы

Обучение в школах Ахтырки приостановлено....

01.03.2018 13:20

В первый день весны спасатели отбуксировали 8 автомобилей и оказали помощь 23 людям

На Сумщине за первую половину суток во время непогоды спасатели отбуксировали 8 автомобилей и оказали помощь 23 людям....

Сумские коммунальщики пытаются справить со снегопадом
01.03.2018 10:51

Сумские коммунальщики пытаются справить со снегопадом

В Сумах второй день подряд в усиленном режиме борются со снежными заносами....

28.02.2018 17:32

Полиция Сумщины предупреждает о резком ухудшении погодных условий

В связи с объявленным на ближайшие дни штормовым предупреждением, полиция области работает в усиленном режиме, и обращается к жителям региона...

28.02.2018 14:57

Спасатели предупреждают об осложнении погодных условий 1 марта

По прогнозам Сумского областного центра по гидрометеорологии 1 марта на территории г.Сумы и области будет ухудшение погодных условий....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.