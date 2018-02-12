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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:59258

«Сумы» подписали вратаря, поигравшего за границей

2 марта вратарь Анатолий Старущенко официально стал игроком ПФК «Сумы».

30-летний голкипер начинал карьеру в Мариуполе - в 2004-2010 годах играл за «Ильичевец», затем в ФК «Титан» (Армянск). В 2011 году отправился в Таджикистан, где выступал за команды «ЦСКА-Памир» (Душанбе, 2011-2013, 2015-2017) и «Хайр» (Вахдат, 2013-2015).

Старущенко Анатолий Геннадьевич

Дата рождения: 14.01.1988 г.

Игровой номер: 66

Рост: 190см

Вес: 82 кг

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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