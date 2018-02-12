«Сумы» подписали вратаря, поигравшего за границей

30-летний голкипер начинал карьеру в Мариуполе - в 2004-2010 годах играл за «Ильичевец», затем в ФК «Титан» (Армянск). В 2011 году отправился в Таджикистан, где выступал за команды «ЦСКА-Памир» (Душанбе, 2011-2013, 2015-2017) и «Хайр» (Вахдат, 2013-2015).
Старущенко Анатолий Геннадьевич
Дата рождения: 14.01.1988 г.
Игровой номер: 66
Рост: 190см
Вес: 82 кг
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