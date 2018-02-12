«Сумы» подписали вратаря, поигравшего за границей 2 марта вратарь Анатолий Старущенко официально стал игроком ПФК «Сумы».

30-летний голкипер начинал карьеру в Мариуполе - в 2004-2010 годах играл за «Ильичевец», затем в ФК «Титан» (Армянск). В 2011 году отправился в Таджикистан, где выступал за команды «ЦСКА-Памир» (Душанбе, 2011-2013, 2015-2017) и «Хайр» (Вахдат, 2013-2015).

Старущенко Анатолий Геннадьевич

Дата рождения: 14.01.1988 г.

Игровой номер: 66

Рост: 190см

Вес: 82 кг