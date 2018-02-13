«Сумы» обыграли команду УПЛ

Игра завершилась победой «Сум» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Денис Галенков, а во втором счет удвоил Ярослав Галенко.
9 марта ПФК «Сумы» сыграет последний спарринг в Счастливом. Матч с винницкой «Нивой» состоится в 13:00.
Начиная с 12 марта, тренировочный процесс продолжится уже в Сумах на поле ФЦ «Барса».
7 марта в Белозерье Черкасской состоялся товарищеский матч между ФК «Черкасский Днепр» и ПФК «Сумы»....
Поединок 23-го тура ПФК «Сумы» - ФК «Ингулец», который должен был состояться 18 марта, по обоюдному согласию команд перенесено на...
2 марта вратарь Анатолий Старущенко официально стал игроком ПФК «Сумы»....
Игроки ФК «Десна» Денис Галенков и Илья Коваленко будут играть за ПФК «Сумы» на правах аренды....
Егор Луговой и Петр Переверза стали новыми игроками сумского клуба....