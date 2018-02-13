«Сумы» обыграли команду УПЛ 8 марта ПФК «Сумы» сыграл в Счастливом Киевской области товарищеский матч с командой Премьер-лиги донецким «Олимпиком».

Игра завершилась победой «Сум» со счетом 2:0. В первом тайме отличился Денис Галенков, а во втором счет удвоил Ярослав Галенко.

9 марта ПФК «Сумы» сыграет последний спарринг в Счастливом. Матч с винницкой «Нивой» состоится в 13:00.

Начиная с 12 марта, тренировочный процесс продолжится уже в Сумах на поле ФЦ «Барса».