Очередная маршрутка в Сумах потеряла колесо (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Барбарук.
"Александр Николаевич, не везет вам с вашими Рустама. Это уже четвертая с начала года?" - прокомментировал он свое видео, обращаясь к мэру Сум Александру Лысенко, которого по-прежнему связывают с маршруточным бизнесом.
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