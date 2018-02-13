Очередная маршрутка в Сумах потеряла колесо (видео) Сегодня, 9 марта, прямо в центре Сум, возле универмага "Киев", у маршрутки отвалилось колесо.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Барбарук.

"Александр Николаевич, не везет вам с вашими Рустама. Это уже четвертая с начала года?" - прокомментировал он свое видео, обращаясь к мэру Сум Александру Лысенко, которого по-прежнему связывают с маршруточным бизнесом.