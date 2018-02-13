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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46215

Сумские биатлонисты взяли медали в смешанных эстафетах

В Яворове Львовской области продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

В субботу проходили две гонки – одиночная и классическая смешанные эстафеты.

В одиночной - Виктория Рыжих и Кирилл Сергиенко стали третьими, отстав более, чем на 3 минуты от тернополян, ставших чемпионами. Второе место взяли черниговчане. Сумчане Елена Токарь и Богдан Буров заняли 7-ое место.

В классической – Екатерина Свинаренко, Анна Сытник, Богдан Цымбал и Евгений Ивченко – стали вторыми, уступив чериногвчанам почти 2 минуты. Третье место взяла команда из Харькова, в составе которой были две уроженки Сумщины Оксана Коваленко и Любовь Кипьченкова. Еще одна наша команда – Анна Кривонос, Татьяна Продан, Роман Боровик и Витиалий Демиденко – стала четвертой. А Виктория Ермакова, Татьяна Баранюк, Владимир Кошман и Дмитрий Капаця стали шестыми.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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