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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05343

Полиция Сумщины получила новые автомобили

Легковые машины и внедорожники нового поколения, маневренные, с высокой проходной способностью поступили в территориальные подразделения с Национальной полиции Украины.

В ближайшие дни дежурные патрульные группы «быстрого реагирования» выедут на новеньких автомобилях охранять спокойствие и правопорядок на улицах населенных пунктов Сумщины.
Полученные 13 единиц автотранспорта все без исключения поступили на нужды так называемых групп «быстрого реагирования», работающих сегодня во всех районных отделах и отделениях области. Вместе с недавно полученными «Мицубиси Атлендер» они составляют 70% обеспеченности ныне существующих потребностей в служебном автотранспорте полиции Сумщины.
Среди полученных автомобилей - 5 внедорожников «Рено Дастер». Они будут переданы для использования в приграничных районах и в зонах с тяжелыми дорожными условиями.
«Потребность в таких машинах у нас ежедневная, - говорит Сергей Швыдич, инспектор сектора реагирования патрульной полиции №3 Великописаревского райотделения полиции. - Автомобиль по проходимости хороший, высокий, имеет надежный двигатель. У нас район хоть и небольшой, но протяжённый, имеет много далеких от автодорог сел. Да и сами дороги не могут похвастаться хорошим качеством. Поэтому в настоящее время эти машины для нас чрезвычайно актуальны».
В силу своих качеств и характеристик внедорожник дает возможность дежурной группе патрульной полиции быстро добраться на вызов, несмотря на любую непогоду и сравнительно легко преодолеть трудные участки дороги или сложную местность. А оперативность - очень важный фактор в раскрытии преступлений, охране общественного порядка и в оказании помощи гражданам.
Кроме внедорожников, на службу полиции переданы 8 легковых «Шкода Рапид». Эти машины будут работать на основных автодорогах, в пригородных и центральных зонах. Группы реагирования патрульной полиции будут «перекрывать» автодороги для улучшения криминогенной обстановки и уменьшение количества ДТП, травм и гибели людей. Все без исключения машины уже готовы к выходу на «линию»: полностью обеспечены двумя комплектами шин, проблесковыми маячками и звуковым оборудованием, огнетушителями, аптечками, имеется в наличии и спецснаряжение для работы групп патрульной полиции.
Вручая ключи от машин, начальник ГУНП в области Николай Лушпиенко выразил свои надежды как на добросовестную и хорошую работу самого личного состава, так и на долгую службу нового служебного автотранспорта, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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