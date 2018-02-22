В центре Сум столкнулись маршрутка и троллейбус Сегодня, 15 марта, вечером на Покровской площади (в направлении ул. Харьковская) произошла ДТП.

Маршрутка столкнулась с троллейбусом № 153. На момент столкновения никто из пассажиров и участников аварии не пострадал, на транспортных средствах механические повреждения. В частности, у троллейбуса поврежден бампер. Водитель маршрутки признал свою вину и взял на себя обязательства по возмещению материального ущерба, сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.