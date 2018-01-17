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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:43154

Сумчани будуть мітингувати проти виборів Путіна в окупованому Криму

У неділю, 18 березня, в Сумах біля пам’ятника Тарасу Шевченку за ініціативою громадських організацій відбудеться мітинг солідарності з кримськими татарами, проти проведення виборів президента Росії в окупованому українському Криму.

Запрошуємо усіх взяти участь у мітингу і висловити протест проти окупації Криму, закликати міжнародні організації, країни ЄС, США, Великобританію не визнавати результати виборів президента РФ у Криму.

Крим – це Україна!

Початок мітингу об 11.30.

Закликаємо не використовувати партійну символіку. Вітається використання державних прапорів та прапорів кримськотатарського народу, повідомляють організатори.

Политика Крым Митинг

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