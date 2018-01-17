Сумчани будуть мітингувати проти виборів Путіна в окупованому Криму

Запрошуємо усіх взяти участь у мітингу і висловити протест проти окупації Криму, закликати міжнародні організації, країни ЄС, США, Великобританію не визнавати результати виборів президента РФ у Криму.
Крим – це Україна!
Початок мітингу об 11.30.
Закликаємо не використовувати партійну символіку. Вітається використання державних прапорів та прапорів кримськотатарського народу, повідомляють організатори.
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