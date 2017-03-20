В Сумах 1,5-годовалый малыш отравился медикаментами Об этом сообщили в горотделе здравоохранения.

В стационаре детской больницы пролечено ребенка 1,5 лет со случайным бытовым отравлением медикаментами, в удовлетворительном состоянии ребенок выписан домой, говорится в сообщении.