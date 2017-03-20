В Сумах 1,5-годовалый малыш отравился медикаментами

В стационаре детской больницы пролечено ребенка 1,5 лет со случайным бытовым отравлением медикаментами, в удовлетворительном состоянии ребенок выписан домой, говорится в сообщении.
На прошлой неделе резко стало плохо 22 ученикам одной из школ города Ромны....
На прошлой неделе в городскую детскую клиническую больницу поступил ребенок 6 лет с острым бытовым случайным отравлением бензином....
Сумской областной лабораторный центр опубликовал на сайте выводы о вспышке пищевого отравления в конотоской школе № 3....
В городскую детскую больницу на прошлой неделе поступил ребенок с отравлением медикаментами....
В городскую детскую клиническую больницу в течение недели поступило 6 детей с отравлениями....