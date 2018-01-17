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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:30125

Аукцион по продаже акций "Сумыоблэнерго" не состоится

Аукцион по продаже акций и "Сумыоблэнерго", который был назначены на 30 марта, отменен.

Об этом 112.ua сообщили на Украинской бирже, где должны были состояться аукционы.

"Отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 25% акций "Сумыоблэнерго", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабмина, которое состоялось 19 марта.

25% акций "Сумыоблэнерго" были оценены в 106 млн грн. Мажоритарный пакет акций "Сумыоблэнерго" контролируются компаниями Константина Григоришина и Игоря Коломойского.

Экономика ПАО «Сумыоблэнерго» Приватизация

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