Аукцион по продаже акций "Сумыоблэнерго" не состоится

Об этом 112.ua сообщили на Украинской бирже, где должны были состояться аукционы.
"Отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 25% акций "Сумыоблэнерго", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабмина, которое состоялось 19 марта.
25% акций "Сумыоблэнерго" были оценены в 106 млн грн. Мажоритарный пакет акций "Сумыоблэнерго" контролируются компаниями Константина Григоришина и Игоря Коломойского.
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