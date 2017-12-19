Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:49202

Юные сумские фигуристки выступили в Харькове

На выходных в Харькове проходил 7-ой этап Всеукраинских соревнований юных фигуристов (1 этап открытого кубка Харьковской области по фигурному катанию на коньках).

В турнире приняли участие и сумчане – воспитанницы ДЮСШ «Чемпион» (тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко).

Результаты наших фигуристок: Борисова Анна - 13 место, Вода Мария - 15 место, Манько Анастасия – 34.

«Призеров пока нет, это уже большой спорт. Соревнования проходили в школе Олимпийского резерва. Мы очень счастливы, что имеем возможность соревноваться с такими спортсменами и набираться спортивного опыта. Среди всех соперников мы были единственные спортсмены, которые тренируются на открытом катке (снег, дождь, мороз и т.д.)» - прокомментировала выступление тренер Светлана Каравай.

«Это же этапы и это же коньки! Призеры появятся, когда крытый лед будет, ну или хотя бы погода даст хорошо подготовиться,  а то прям как назло, перед этапами то "снігові заноси, хуртовини" то морозы "-16°С, ощущается как -19°С", плюс сильный ветер)))» - добавила Екатерина Макаренко.

Спорт Фигурное катание

По тематике

Сумские фигуристы закрыли сезон
13.03.2018 13:36

Сумские фигуристы закрыли сезон

11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018»....

В Сумах будут соревноваться фигуристы
07.03.2018 15:41

В Сумах будут соревноваться фигуристы

11 марта в Сумах пройдут Открытые прокаты «Skate Sumy 2018» по фигурному катанию на коньках....

Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине
30.01.2018 14:15

Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине

28 января в Новаяворовске прошли традиционный соревнования LVIV TROPHY 2018 по фигурному катанию....

04.01.2018 10:29

Юные сумские фигуристы ищут спонсоров для поездки на чемпионат мира

Детская лига фигурного катания в городе Сумы ищет спонсоров....

19.12.2017 09:49

Сумские фигуристы отличились в Харькове

15-16 декабря в Харькове проходил турнир по фигурному катанию....

Новости

Сумчан приглашают усовершенствовать разговорный английский
Сегодня 12:52
На Сумщине работнику оторвало стопу транспортером
Сегодня 12:21
До 12 лет лишения свободы грозит мужчине, который планировал совершить теракт на военном объекте в Сумах
Сегодня 12:16
«Сумыхимпром» сократил объемы производства минеральных удобрений
Сегодня 12:13
Сумы возглавили рейтинг прозрачности украинских городов
Сегодня 11:54
В Сумах определили перевозчиков на шести городских маршрутах
Сегодня 11:51
Аукцион по продаже акций "Сумыоблэнерго" не состоится
Сегодня 11:30
Под Сумами во время пожара в жилом доме погиб хозяин
Сегодня 11:11
Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон
Сегодня 11:08
«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера
Сегодня 11:05
Сумы принимают пятнадцатый «Органум»
Сегодня 10:58
Юные сумские фигуристки выступили в Харькове
Сегодня 10:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.