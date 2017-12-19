Юные сумские фигуристки выступили в Харькове

В турнире приняли участие и сумчане – воспитанницы ДЮСШ «Чемпион» (тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко).
Результаты наших фигуристок: Борисова Анна - 13 место, Вода Мария - 15 место, Манько Анастасия – 34.
«Призеров пока нет, это уже большой спорт. Соревнования проходили в школе Олимпийского резерва. Мы очень счастливы, что имеем возможность соревноваться с такими спортсменами и набираться спортивного опыта. Среди всех соперников мы были единственные спортсмены, которые тренируются на открытом катке (снег, дождь, мороз и т.д.)» - прокомментировала выступление тренер Светлана Каравай.
«Это же этапы и это же коньки! Призеры появятся, когда крытый лед будет, ну или хотя бы погода даст хорошо подготовиться, а то прям как назло, перед этапами то "снігові заноси, хуртовини" то морозы "-16°С, ощущается как -19°С", плюс сильный ветер)))» - добавила Екатерина Макаренко.
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