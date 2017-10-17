Информация для сумчан: НБУ утвердил правила округления суммы в чеке при наличных расчетах

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Регулятор напомнил, что не будет изымать из обращения монеты мелких номиналов. Они и в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как платежное средство. Вместе с тем, с 1 июля наличное обращение не будет пополняться указанными номиналами монет.
По данным НБУ, соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 15 марта 2018 года №25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".
Согласно постановлению, с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек. "Национальный банк Украины ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов", - говорится в сообщении.
При этом, округления не будут проводиться при безналичных расчетах.
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