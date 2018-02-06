Сумские дзюдоисты отличились на Полтавщине 17-18 марта в Кременчуге проходил III Всеукраинский турнир, посвященный сотрудникам СБУ, погибших в зоне АТО.

В соревнованиях приняли участие около 900 участников из 14 регионов Украины. Юные дзюдоисты представляли 62 команды, боролись они в трех возрастных категориях (2003 - 2004, 2005 - 2006, 2007 - 2008) на 5 татами.

Среди гостей, которые приехали поддержать ребят, были и трое дзюдоистов сборной - заслуженный мастер спорта Георгий Зантарая, мастера спорта международного класса Сергей Дребот и Станислав Бондаренко.

В турнире приняли участие и представители Сумщины – дзюдоисты из Сум, Ромен, Ахтырки и Ахтырского района. Наши юные спорсмены завоевали 9 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей.

1 место - Наталия Богуш, Дмитрий Кириченко, Ирина Охрименко, Максим Кныш (все – Ромны); Ярина Федорченко, Иван Чернышенко, Владислав Рогальский, Владимир Мазкун (все - Ахтырка); Анатолий Стебялнко (Сумы).

2 место - Сергей Самохвалов, Владислав Беседовский, Оксана Беспалова (все - Сумы); Богдан Рогалський, Ангелина Мандрыка, Алина Смирнова (все - Ахтырка); Милена Кухарь, Виктория Федосик (все - Ромны).

3 место - Роман Замура, Семен Егоров, Иван Ляхов, Артем Непомнящий, Анна Охрименко (все – Ромны); Никита Гузенко, Карина Пигуль, Николай Шкромада, Ростислав Литовцев, Глеб Нацик, Олександр Швець, Анастасия Важинская, Дарья Сухоставец (Сумы); Егор Колодяжный (Ахтырка).