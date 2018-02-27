СБУ предупредила на Сумщине контрабанду в Россию исторических ценностей Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумской области контрабанду в России большого количества предметов, представляющих историческую и культурную ценность.

При осмотре багажа пассажира рейсового автобуса на пункте пропуска «Бачевск» правоохранители обнаружили скрытые в детской игрушке, в частности, три старинных кинжала, несколько наконечников стрел и копий и древний перстень.

По заключению предварительного экспертного исследования изъятые предметы древности датируется Х и XVIII веками и имеют историческую и культурную ценность.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 14 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления происхождения предметов старины, сообщает пресс-центр СБ Украины.