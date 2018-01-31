Сумская полиция ищет вора (фото)

Мужчина разыскивается за совершение имущественных преступлений и больше года скрывается от суда и следствия.
На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые; лицо овальное; губы толстые; глаза светлые; уши прилегающие; брови широкие.
Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской районный отдел полиции по адресу: 40009, г. Сумы, ул. С. Бандеры, 11, Сумской РОП ГУНП в Сумской области, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-73-90, (050) 307-99-50, или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники Управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области разыскивают Шепеленко Андрея Александровича, 1986 года рождения, жителя г. Сумы....
В Сумской отдел полиции с заявлением об исчезновении 20-летней сумчанки Федченко Марии Витальевны 1997 г.р. обратилась ее мать....
Белопольским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Петренко Александр Викторович, 1987 г.р., житель поселка Николаевка Белопольского района....
Правоохранители Шостки разыскивают пропавшего без вести Буйницкого Валерия Михайловича, 1963 года рождения, жителя Шостки....
Серединобудским отделением полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Шиповский Сергей Иванович, 1995 г.р., житель поселка Знобь-Новгородское Серединобудского района....