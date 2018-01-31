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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19495

Сумская полиция ищет вора (фото)

Работники Сумского районного отдела полиции разыскивают Гудзенко Александра Николаевича, 1982 г.р., жителя села Белка Тростянецкого района.

Мужчина разыскивается за совершение имущественных преступлений и больше года скрывается от суда и следствия.

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, прямые; лицо овальное; губы толстые; глаза светлые; уши прилегающие; брови широкие.

Работники полиции обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого, или кто видел его при передвижении транспортом, сообщить об этом в Сумской районный отдел полиции по адресу: 40009, г. Сумы, ул. С. Бандеры, 11, Сумской РОП ГУНП в Сумской области, или по телефонам: (0542) 66-77-75, 66-73-90, (050) 307-99-50, или в ближайшее отделение полиции по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск

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