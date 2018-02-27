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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:251

На Сумщине будут судить подпольных водочников

В Конотопе предстанут перед судом организаторы подпольного производства фальсифицированного алкоголя. Они признали свою вину.

В начале февраля 2018 года сотрудники налоговой милиции разоблачили нелегальный склад. Расследуя это дело, вышли и на организаторов подпольного цеха.

В частности, было установлено двух жителей г. Конотоп, которые, договорились совместно осуществлять незаконное изготовление, приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков. Для этого они организовали подпольный цех, в котором использовалось оборудование, обеспечивающее массовое производство алкоголя. Фальсификат изготавливался путем разбавления спирта с водой без соблюдения санитарных норм, стандартов, правил гигиены.

Кроме того, в сентябре 2017 года, с целью незаконного изготовления подакцизных товаров фигуранты приобрели 8,6 тыс. бутылок спиртосодержащей жидкости емкостью 5 литров каждая, которая маркирована как жидкость для омывания лобового стекла автомобилей зимой. Указанные спиртосодержащие жидкости хранились в нежилом помещении, расположенном в г. Конотоп, были обнаружены и изъяты сотрудниками налоговой милиции.

Также в феврале 2018 года фигуранты заказали через Интернет с целью дальнейшего сбыта незаконно изготовленные алкогольные напитки в тетрапаках без марок акцизного налога.

По результатам обыска нежилых помещений, где находился подпольный цех, изъято: 11 650 л спиртосодержащей жидкости, разлитой в пластиковые бутылки и пластмассовые бочки, пустую пластиковую тару и оборудование.

На изъятое имущество решением суда наложен арест.

Сейчас уголовное производство в отношении виновных лиц с соглашением о признании виновности направлено в Конотопский районный суд Сумской области.

Право Конотоп Подакцизные товары
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